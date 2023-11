Abwasser-Analyse: Zahlen steigen wieder

Die Abwasser-Untersuchungen zeigen, dass die Kurve in allen Bundesländern nach oben gehe. Jene im Burgenland sei aber mit Abstand die niedrigste, heißt es vom Land Burgenland. Gemessen wird im Burgenland an vier Entnahmestellen in Kläranlagen in Bruck an der Leitha, Wulkaprodersdorf, Oberpullendorf und Glasing.

Dass die Zahl der Infektionen österreichweit steigt, ist für Dorothee von Laer, Virologin der Med Uni-Innsbruck, wenig überraschend. Die neuen Virus-Varianten bereiten ihr keine Sorgen. „Die neuen Varianten sind wohl nicht pathogen. Sie machen also nicht stärker krank und sie können wohl auch nicht das Immunsystem umgehen. Sie sind nur etwas ansteckender, weshalb sich diese neuen Varianten nun durchsetzen werden“, so die Virologin.