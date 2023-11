Politik

Doskozil tritt Spitalsaufenthalt in Leipzig an

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) tritt am Donnerstag wie angekündigt seinen Spitalsaufenthalt vor seiner neuerlichen Kehlkopfoperation in Leipzig (Deutschland) an. Doskozil rechnet mit einer Abwesenheit von rund drei Wochen