Poltik

Dolesch neuer SPÖ-Bezirksparteichef in Güssing

Personalrochade in der SPÖ-Bezirkspartei Güssing: Nach 26 Jahren an der Spitze der Bezirkspartei übergibt die ehemalige Landtagspräsidentin Verena Dunst den Vorsitz an Jürgen Dolesch.