Hoffmann neuer SPÖ-Bezirksparteichef von Mattersburg

Der 40-jährige Hoffmann übernimmt vom bisherigen Vorsitzenden, dem Landtagsabgeordneten Dieter Posch. Hoffmanns Stellvertreter sind die Pöttschinger Vizebürgermeisterin Laura Moser, der Sieggraben Bürgermeister Andreas Gradwohl sowie Arbeiterkammerpräsident Gerhard Michalitsch.

Hofmann wolle mit seinem Team dafür sorgen, dass die Menschen im Bezirk weiterhin ein „gutes und sicheres" Leben haben, wie er sagt. „Wir werden alles daransetzen, um unseren Heimatbezirk gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, so Hoffmann. „Ich gratuliere Thomas Hoffmann herzlich zu dieser Wahl und bin überzeugt, dass er seine neue Aufgabe mit großem Einsatz und Erfolg erfüllen und die Interessen der Menschen im Bezirk bestens vertreten wird“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).