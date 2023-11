Ehrenzeichen für besondere Verdienste vergeben

69 Persönlichkeiten wurden in festlichem Ambiente in Oberschützen mit dem Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung des Abends erhielt mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen das Landes Burgenland Bezirkshauptmann außer Dienst Dr. Helmut Nemeth.

Auszeichnung für besonderes Engagement

Die Ehrenzeichen wurden von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vergeben. Er betonte in seiner Rede die positive Entwicklung des Landes durch das besondere Engagement der Menschen und das gesellschaftliche Miteinander. „Es waren die Menschen in diesem Land, die diese Entwicklung möglich gemacht haben – mit ihren Leistungen, ihrer Treue und ihrer Verbundenheit mit ihrem Heimatland. Das gilt insbesondere für jene, die wir heute ausgezeichnet haben. Sie stehen vorbildhaft für die Stärken und Tugenden des Burgenlandes. Das sind der Fleiß und Einsatz, die Verlässlichkeit, das besondere Engagement der Menschen", so der Landeshauptmann.

ORF

Seit einigen Jahren wird die Ehrenzeichenverleihung im Nord- und Südburgenland durchgeführt, für die nördlichen Landesteile wurden die Ehrenzeichen zu Martini vergeben – mehr dazu in Landesorchester umrahmte Ehrenzeichen-Verleihung.