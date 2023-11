Landesorchester umrahmte Verleihung der Ehrenzeichen

80 Persönlichkeiten wurden im festlichen Rahmen im KUZ Mattersburg Landesauszeichnungen verliehen, zwei erhielten Auszeichnungen für Verdienste um die Republik Österreich. „Das Burgenland hätte sich nicht so entwickelt, ohne seine Bevölkerung und vielen Menschen, die vieles dazu beigetragen haben. Daher ist es unsere Pflicht, uns bei diesen Leistungsträgern zu bedanken“, so Doskozil.

22 Musikerinnen und Musiker traten auf

Im Rahmen der diesjährigen Verleihung hat zum ersten Mal das neue burgenländische Landesorchester, die Zeremonie musikalisch umrahmt. Die Haydn Landes-Symphonie Burgenland wurde vor wenigen Monaten ins Leben gerufen und ist erst kürzlich zum ersten Mal zusammen gekommen – mehr dazu in Burgenland gründet eigenes Landesorchester. „Wir proben erst seit einer Woche gemeinsam, aber es ist eine große Freude, mit den Musikerinnnen und Musikern zu musizieren“, so Dirigentin Elisabeth Fuchs.

ORF

Der erste Auftritt des neuen Landesorchesters sei für Doskozil ein besonderer Moment, nicht nur weil das Burgenland das letzte Bundesland ohne Landesorchester gewesen ist. „Das neue Landesorchester wird künftig nicht nur in allen Teilen des Burgenlandes zu hören sein, sondern auch international auf Tourneen“, kündigte Doskozil an. Am kommenden Mittwoch werden im KUZ Oberschützen die Ehrenzeichen an verdiente Persönlichkeiten aus dem Südburgenland vergeben.