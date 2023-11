Keine Müllabfuhr: Umweltdienst streikt

Der Müll blieb im Burgenland am Donnerstag liegen, mancherorts hätten die gelben Säcke abgeholt werden sollen. Die Müllwägen des Umweltdienstes Burgenland standen still – dafür gab es einen lautstarken Protest am Föllig in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

Gewerkschaft bereit für Streik-Ausweitung

Von Gewerkschafts-Seite sei man bereit, die Streiks auch noch auszuweiten, sagte ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics im Interview mit dem ORF Burgenland. „Ich hoffe, dass es nicht notwendig ist. Aber bereit ist man, glaube ich, allemal. Das wird die Gewerkschaft ProGE entscheiden. Da geht es um die Menschen, da geht es um die, die heute hier streiken, die ganzes Jahr den Müll von uns wegräumen“ so Mauersics. Er hoffe nicht, dass es zu Zuständen wie in Frankreich oder Italien komme, dass die Straßen mit Müll übergehen, weil die Müllabfuhr streikt.

Mauersics: „Riesengroße Einnahmen“ für Unternehmen durch Inflation

Auf die Frage von ORF-Burgenland-Redakteur Christoph Hellmann, ob durch hohe Abschlüsse nicht auch Arbeitsplätze gefährdet werden, sagte Mauersics: „Die Frage ist: ‚Wem geben wir die Schuld? Denjenigen, die es fordern und brauchen, oder denen, die es versäumt haben, etwas dagegen zu tun, dass die Inflation steigt?‘“, so der ÖGB-Landesvorsitzender. Zudem habe es durch die Inflation „riesengroße Einnahmen“ gegeben, das dürfe man auch nicht vergessen.

„Wenn ich höre, dass Milliardenbeträge auch im Bereich der Metallindustrie abgeschlossen wurden, dann würde ich mir wünschen, dass ein kleiner Teil auch an die Beschäftigten und an die Belegschaften zurückkommt“, sagt Mauersics. Am Montag werden die Kollektivvertrags-Verhandlungen für die Metalltechnische Industrie jedenfalls fortgesetzt. Der Müll, der liegen geblieben ist, wird am Samstag abgeholt.