AK-Vollversammlung im Zeichen der Teuerung

Bei der Vollversammlung wurden am Mittwoch 20 Anträge und eine gemeinsame Resolution behandelt. Die Resolution wurde von allen vier Fraktionen zusammen eingebracht und forderte den Schutz der Arbeiterkammer vor politischen Angriffen und die Beibehaltung des aktuellen Mitgliedsbeitrags. Der Mitgliedsbeitrag sei eine gute Absicherung, die man für dieses Geld nirgendwo sonst bekommen würde, so FSG-Fraktionsvorsitzender Erich Mauersics. Es sei wie bei einer Versicherung, wenn man sie brauche, sei es zu spät sie abzuschließen, so AUGE/UG-Fraktionsvorsitzende Maria Mauk.

Neun Anträge einstimmig angenommen

Um das Geld ging es am Mittwoch auch in zahlreichen weiteren Anträgen, sowohl die Sozialdemokratische Gewerkschaft, als auch die ÖVP und die Freiheitlichen Arbeitnehmer bringen Anträge ein, die Maßnahmen gegen die Teuerung behandeln. „Natürlich ist unser Hauptanliegen als Arbeitnehmervertreter, dass die Menschen mit ihrem Einkommen auskommen können“, so Mauersics. „Der Antrag behandle die Teuerung vor allem in Bezug auf Strom und Gas“, so ÖAAB-Fraktionsvorsitzender Johannes Mezgolits.

ORF

„Im Antrag sind sehr viele Forderungen enthalten, wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die CO2-Steuer, die nächstes Jahr wirksam wird. Wir wollen, dass das Leben wieder leistbarer wird“, so Fraktionsvorsitzender Alexander Reinprecht von den Freiheitlichen Arbeitnehmern. Die Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben keinen eigenen Antrag eingebracht. Einstimmig angenommen wurden die Resolution und neun Anträge. Fünf Anträge wurden mehrheitlich angenommen und sechs Anträge wurden an den Vorstand zugewiesen.