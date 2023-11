Prostatakrebs: Aufruf zur Vorsorge

Es sei aber auch wichtig, dass junge oder jüngere Patienten zur Vorsorgeuntersuchung gehen, sagte die Eisenstädter Ärztin in „Burgenland heute“ am Montag. „Ich denke da in erster Linie an den Hodenkrebs. Der seinen in der Häufigkeitsgipfel zwischen dem 15. und 45. Lebensjahr hat. Und nicht zu vergessen auch der Blasenkrebs und der Nierenkrebs, die mitunter auch komplett symptomlos verlaufen können, in Frühstadien, können bei einer Vorsorgeuntersuchung rechtzeitig diagnostiziert werden“, so Kraischits-Salomon.

Urologin über Männergesundheit Urologin Nicole Kraischits-Salomon spricht über Vorsorgeuntersuchungen, Männer als Vorsorgemuffel und möglicherweise alarmierende Symptome im Intimbereich.

In Österreich erkranken jährlich mehr als 6.000 Männer an Prostatakrebs. Deshalb steht der November schon seit einigen Jahren im Zeichen der Männergesundheit. Der Fokus liegt einerseits auf der Krebsvorsorge, andererseits auf der psychischen Gesundheit – mehr dazu in Weltmännertag im Zeichen der Gesundheit.