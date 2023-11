Weltmännertag im Zeichen der Gesundheit

Mehr als 6.000 Männer erkranken in Österreich jedes Jahr an Prostatakrebs – das entspricht etwas mehr als einem Viertel aller männlichen Krebspatienten hierzulande. Bei Männern ist es die häufigste Krebsart. Dank Früherkennung, verbesserter Diagnostik und modernen Therapien liegt die Sterberate derzeit bei etwa elf Prozent.

„Movember“- und „Loose tie“

Mit zahlreichen Aktionen im Männergesundheitsmonat November möchte man das Thema Gesundheitsvorsorge allgemein verstärkt in den Fokus rücken. Bei der „Movember“-Aktion steht etwa der Schnurrbart als sichtbares Zeichen für mehr Bewusstsein rund um psychische Gesundheit, Suizidprävention und Krebsvorsorge bei Männern im Zentrum. Mit der „Loose tie“-Aktion macht die Krebshilfe Österreich heuer zum achten Mal auf die Bedeutung der Krebsvorsorgeuntersuchungen bei Männern ab 45 aufmerksam. Die lockere Krawatte soll auf den jährlichen Prostata-Check aufmerksam machen.

ORF

Am 25. November findet im Schloss Rotenturm ein Konzert zugunsten der Aktion statt. An den acht Beratungsstellen im Burgenland bietet die Krebshilfe entsprechende Informationen zur Prävention, aber auch für Patienten. Sie bietet aber auch mobile Beratung an.