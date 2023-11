Höhepunkt für Martini-Feierlichkeiten

Zwischen Kalch und Kittsee wird bei Umzügen, Gottesdiensten und beim Gansl-Essen des Heiligen Martins gedacht. Der offizielle Auftakt zu den Feierlichkeiten fand bereits am Freitagabend statt. In Eisenstadt wurde das Martinsfeuer entzündet und in Gols erfolgte der Start für das Martiniloben. – mehr dazu in Auftakt für Martini-Feierlichkeiten.

Auftakt zum Jubiläumsjahr

In der Festmesse am Samstagvormittag unterstrich Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics die Bedeutung des Heiligen Martin für das Burgenland. Martin sei für das Burgenland schon seit Jahrzehnten, bzw. ein ganzes Jahrhundert ein wichtiger Patron für das Burgenland. „Er zeigt uns, wie das Miteinander gehen funktionieren soll, was es gerade jetzt auch im Burgenland in jeder Hinsicht braucht, auch zwischen Land bzw. Politik und Kirche. Gerade heute ist die Gesellschaft sehr gespalten und da braucht es das Miteinander und die Solidarität“, so der Bischof.

Das Martinsfest ist seit 1924 der Landesfeiertag des Burgenlandes und seit 1960 Patronatsfest der Diözese Eisenstadt. Die Predigt beim Festgottesdienst hielt der Belgrader Erzbischof Ladislav Nemet, Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics feierte mit ihm am Altar, Altbischof Paul Iby, die Mitglieder des Domkapitels und zahlreiche Vertreter des Diözesan- und Ordensklerus waren Kozelebranten. Der heilige Martin könne ein inspirierendes Beispiel sein, wie wir uns intuitiv auf unseren Instinkt der Menschenliebe verlassen und mutig vorangehen können, betonte der Erzbischof.

Bezug zu aktuellen Themen

In seiner Predigt übte Német auch Kritik an der zunehmenden gegenseitigen Abschottung der EU-Staaten voneinander und der EU insgesamt: „Heute sehen wir, wie Europa langsam seine Errungenschaften aufgibt und wiederum in eine dunkle Phase versinkt. Noch vor 10 Jahren konnte man frei in der Europäischen Union herumfahren, heute wird man an jeder Staatsgrenze aufgehalten und kontrolliert.“ Dies ähnle der Zeit des Kalten Krieges – „Sie erinnern sich noch, wie die damalige Grenze nicht weit von hier aussah!“, so Nemet.