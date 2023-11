Einbruch in Einfamilienhaus in Pinkafeld

Als der Mann Donnerstagabend in Pinkafeld nach Haus kam, bemerkte er eine offene Tür, und eine Tasche auf dem Boden liegen. Das Haus wurde von der Polizei durchsucht, Täter waren keine mehr im Haus. Allerdings wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Die unbekannte Täter zwängten die Terassentür des Hauses auf. Sie haben Schmuckstücke mitgenommen, die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Polizei vermutet Zusammenhang zu anderem Einbruch

Aufgrund des Ablaufs und des Vorgehens vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit einem Einbruch am 1. November in Grafenschachen (Bezirk Oberwart), auch dort wurde am späten Nachmittag eingebrochen. Die Täter zwängten das Schlafzimmerfenster auf, gestohlen wurde nichts. Die an den Tatorten vorgefundenen DNA und Werkzeugspuren wurden von der Polizei gesichert.

Montagnachmittag wurde tagsüber in ein Haus in Deutsch-Schützen (Bezirk Oberwart) eingebrochen. Ein Ehepaar überraschte die Täter als sie nach Haus kamen – mehr dazu in Pensionistenpaar überraschte Einbrecher.

Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Laut Polizei würden die meisten Einbrüche zwischen 16.00 und 21.00 Uhr passieren, wenn niemand zu Hause sei. Vor allem Häuser, die neben Hauptverkehrsrouten liegen, seien beliebt, ebenso Siedlungen und schwer einsehbare Wohnungen. Die Polizei rät Fenster und Türen immer zu schließen, sowie Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder zu verwenden. Auch Werkzeuge oder Leitern sollte versperrt sein, so die Polizei.