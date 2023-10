Eberhardt kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Eberhardt hatte bereits ans Aufhören gedacht – mehr dazu in Verena Eberhardt denkt ans Aufhören. Auf nationaler Ebene will sie aber noch eine Zeit lang weiter machen – offen bleibt, ob beziehungsweise wie viele internationale Rennen sie noch bestreiten wird. Sie werde nächstes Jahr definitiv noch eine Lizenz lösen und zurück zum Ursprung, zum RSC Südburgenland, gehen, kündigte die Sportlerin am Samstag an.

Antritt bei Bahnrad-Staatsmeisterschaften fix

Sie werde ihr eigenes Rennprogramm gestalten und die Rennen aussuchen, die ihr Spaß machten, so Eberhardt. Fix sei, dass sie die österreichischen Bahnrad-Staatsmeisterschaften im nächsten Jahr fahren wolle. Sie habe sich aber noch nicht überlegt, wo sie ihr letztes großes internationales Rennen fahren wolle. Zur Auswahl stünden zum Beispiel im Dezember eine Bahnrad-Serie in Tasmanien und im Jänner die Europameisterschaften auf der Bahn.