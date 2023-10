Verena Eberhardt denkt ans Aufhören

Im Ausscheidungsrennen auf der Bahn in Novo Mesto (Slowenien) war Eberhardt bei den heurigen österreichischen Meisterschaften nicht zu besiegen. Die heimischen Meisterschaften mussten in Slowenien ausgetragen werden, weil es in Österreich nach dem Abriss des Dusika-Stadions in Wien keine geeignete Radbahn gibt.

Verena Eberhardt

„Studium fertig machen“

„Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren. Ich bin jetzt 28 und will irgendwann mein Studium der Sportwissenschaften fertig machen“, sagte Verena Eberhardt am Rande der Meisterschaften. Bis Sommer fuhr sie in den USA in der National Cycling League für das Team „Miami Nights“. Aufgrund von finanziellen Problemen wurden im August aber nahezu alle Team-Mitglieder entlassen, darunter auch Verena Eberhardt. „Es ist jetzt auch die Frage, ob ich nächstes Jahr bei einem Team einen Vertrag bekomme. Aber aktuell tendiere ich eher dahin, den Sport zu reduzieren und mehr Fokus auf das Studium zu legen“, so Eberhardt.

Fehlende sportliche Perspektive

Auch die sportliche Perspektive der 28-Jährigen aus St. Martin/Wart bringt sie ins Grübeln. Die Qualifikation für die olympischen Spiele 2024 in Paris ist für Verena Eberhardt außer Reichweite. Die darauffolgenden Sommerspiele 2028 in Los Angeles seien aufgrund der zeitlichen Entfernung kein Thema: „2028 ist ehrlicherweise zu weit weg. Da bin ich meiner Meinung nach zu alt. Außerdem habe ich nie vorgehabt, so lange professionell Radsport zu betreiben.“

Klaus Titzer/Cycling Austria

In den kommenden Monaten steht für Eberhardt ohnehin eine rennfreie Zeit auf dem Programm. Im Jänner finden dann in den Niederlanden die Bahnrad-Europameisterschaft statt – vielleicht das letzte Großereignis ihrer Karriere. „Ich habe viele schöne Sachen im Radsport erlebt, aber irgendwann ist es auch Zeit, zu gehen. Zu 100 Prozent habe ich mich aber noch nicht festgelegt, wie es weiter geht“, sagte Verena Eberhardt.