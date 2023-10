Tischtennis: UTTC Oberwart im Höhenflug

Fünf Siege und zwei Unentschieden – so lautet die höchst erfreuliche Zwischenbilanz des UTTC Oberwart nach dem Saisonstart. In der Tabelle liegen die Oberwarter auf Platz eins und sind als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Ein Traumstart, auch für Obmann Franz Felber. Vor der Saison sei das vordere Drittel das Ziel gewesen. „Dass wir seit Beginn ganz vorne in der Tabelle sind, ist auch für mich eine Überraschung“, so Felber.

ORF

Gelungener Neustart

Die Oberwarter waren vor zwei Jahren freiwillig vom oberen in das untere Playoff der Bundesliga abgestiegen und formierten sich neu. Das aktuelle Team besteht aus Routinier Martin Storf und den beiden Youngsters Andre Pierre Kases und Michael Seper. „Ein großer Vorteil ist, wir haben eine sehr gute Mannschaft, von der Chemie her passt alles“, so Seper.

Wegen des derzeitigen sportlichen Höhenflugs denkt das Trio an eine Rückkehr in die obere Bundesliga. Das sei ein großes Ziel für die Saison, so die Spieler. „Wenn wir den ersten Platz wirklich schaffen, dann werden wir wieder oben spielen. Weil das war ja der Weg mit den Jungen, wir haben gesagt, wir probieren es, wir bauen sie auf und wenn es soweit ist, dann gehen wir wieder rauf“, sagt auch Obmann Felber. Die nächsten Liga-Spiele für den UTTC Oberwart stehen Anfang Dezember auf dem Programm.