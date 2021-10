Junges Team: UTTC Oberwart startet neu durch

Grund für die Veränderung ist ein Umbruch vor der heurigen Saison. Die beiden Habesohn-Brüder Dominik und Mathias – lange das Gesicht des UTTC – sind nach einigen Jahren nicht mehr mit an Bord. Die Nachwuchshoffnungen Andre Pierre Kases und Michael Seper, sowie der einzig verbliebene Routinier Martin Storf sind das neue Gesicht des Vereins, so Franz Felber, Obmann des UTTC Oberwart: „Wir haben gesagt: Eigentlich sollten wir die Jugend in Österreich fördern. Und dann haben wir gesagt, wir holen uns den Seper Michi wieder zurück nach Oberwart, bauen um ihn eine neue Mannschaft auf, behalten den Storf Martin als unser Zugpferd, und mit Kases Andre Pierre haben wir, glaube ich, einen guten Griff gemacht.“

ORF

Storf bringt Bundesliga-Erfahrung

Das „Zugpferd“ Martin Storf ist heuer der einzige Spieler in den Reihen der Oberwarter mit Bundesliga-Erfahrung. Er rückt nun in die erste Reihe – als Führungskraft und Mentor. „Ja, es ist wirklich neu für mich. Das war die letzten 15 Jahre anders, da habe ich immer in der ersten Bundesliga gespielt – nicht unbedingt als Führungsspieler. Das ist jetzt heuer schon eben der Unterschied zu den Jahren davor. Aber es ist interessant und auf jeden Fall spannend – und ich nehme die Rolle auch so gerne an“, so Storf.

ORF

Jung und unerfahren aber überaus talentiert

Seine Schüler sind unerfahren aber talentiert. Mit dem erst 18-jährigen Andre Pierre Kases gelingt den Oberwartern ein wahrer Transfer-Coup. Der Oberösterreicher ist im U19-Ranking die Nummer eins in Österreich und regierender Staatsmeister seiner Altersklasse: „Wir haben eine lässige, junge Mannschaft – vor allem mit dem Martin Storf, der schon länger bei Oberwart spielt – er hat auch gute Ergebnisse erzielt. Und mit Seper Michael, mit dem ich auch gut befreundet bin. Das hat quasi für Oberwart gesprochen, dass ich hierher gekommen bin.“

ORF

Profession und Freundschaft

Der dritte im Bunde ist Michael Seper. Ein 19-jähriger, waschechter Oberwarter, der von Neusiedl zurückgeholt wurde – und wie auch Andre Pierre Kases als Heeressportler in Stockerau trainiert. „Für mich ist es trotzdem ein Aufstieg, weil jetzt spiele ich eine Liga höher als die letzten drei Jahren, und dass wir uns jetzt einmal zurecht finden und dass ich einmal reinschnuppere in eine bessere Liga“, so Seper.

ORF

Und die erste Talentprobe wurde bestanden. Nach dem freiwilligen Abstieg in das untere Play-Off der Bundesliga liegt der UTTC Oberwart auf Platz zwei. Der 4:1 Erfolg am Montag gegen die Tiroler aus Kufstein war zugleich der fünfte Sieg in Folge. „Die Burschen haben jetzt gezeigt, was sie können, und die Ergebnisse sprechen für sich“, so Felber. „Bis jetzt hat das, wie gesagt, super funktioniert: nur ein Unentschieden und sonst alle Spiele gewonnen. Schauen wir, wie es weitergeht, es kommen noch zwei drei schwere Spiele“, schaute Storf optimistisch in die Zukunft.

Das nächstes Spiel im Grunddurchgang steigt nach einer kurzen Pause am 4. Dezember in Feldkirchen.