50 Jahre Modell Mattersburg

Von Anfang an gelang es dem Bildungs- und Kulturverein „Modell Mattersburg“, prominente Künstlerinnen und Künstler nach Mattersburg zu holen. Autorinnen wie Barbara Frischmuth und Peter Turrini hielten in Mattersburg Lesungen ab, Burgschauspieler und Chöre traten in Kirchen, in der Bauermühle und im Kulturzentrum auf. Das Jubiläum wurde mit einem großen Festakt in der Bauermühle Mattersburg gefeiert. Mit dabei war auch Gründungsmitglied Günter Unger. „Es war schon eine Aufbruchstimmung. Vor allem, weil man Dinge ausprobieren konnte, für die es davor keine Locations gab“, so Unger.

ORF

„Das war schon auf der Höhe der Zeit“

Ein Anliegen des Vereins ist es, Kunstschaffende der Region fördern: Die Künstlergruppe „Mattersburger Kreis“ um Georg Gesellmann und Hannelore Knittler, Geiger Toni Stricker, Filmregisseur Wolfgang Murnberger, das Klavierduo Kutrowatz. Das Besondere am Mattersburger Kulturverein fasste Günter Unger so zusammen: „Einfach, dass er sich wirklich für die zeitgenössische Kunst interessiert hat. Davor gab es ja nur Traditionsvereine. Und das, was hier in Mattersburg passierte, war schon ein bisschen mehr. Das war schon auf der Höhe der Zeit“, so Unger.

Fotostrecke mit 12 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Die Obleute Josef und Lilo Resch prägten den Verein über viele Jahre, heute ist Thomas Haffer der designierte Obmann. „Es ist einfach ein sehr präsenter Verein, der das Kulturleben in der Stadt einfach ausmacht“, so Haffer. Das nächste Konzert des Vereins „Modell Mattersburg“ ist am 22. November, da treten die Wiener Sängerknaben ins Kulturzentrum Mattersburg auf.