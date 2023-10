SPÖ-Liste für EU-Wahl: Platz sieben fürs Burgenland

Das Burgenland war der Meinung, dass gemäß der parteiinternen Regelungen ihrem Kandidaten Platz fünf zustünde. Das wäre Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos gewesen. Wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf gegenüber Journalisten nach dem Vorstand kundtat, hätte man auch mit Platz sechs leben können und dafür eine Frau nominiert, um dem Reißverschluss-System gerecht zu werden.

Entscheidung am Mittwoch

Dass nun aber nur Platz sieben herausgekommen ist, ist für Eisenkopf „nicht nachvollziehbar“. Das Burgenland werde benachteiligt. Wie man jetzt weiter vorgeht, soll am Mittwoch in den Landesgremien entschieden werden. Ex-Verteidigungsminister und Ex-Landesrat Norbert Darabos bestätigte Montagvormittag gegenüber dem ORF Burgenland, dass er Interesse an einer Kandidatur auf Platz fünf habe, aber nicht auf Platz sieben. Platz sieben für Darabos sei ein „No-Go“, sagte auch SPÖ-Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein. Im Raum stehe, dass dann niemand aus der SPÖ Burgenland kandidieren wird, so Puchwein.

ORF

Platz fünf für Oberösterreich

Spitzenkandidat der SPÖ für die Europawahl wird Andreas Schieder, auf Platz zwei wird die Vizepräsidentin des Europa-Parlamentes Evelyn Regner antreten. Dahinter auf aussichtsreichen Plätzen aufgestellt wurden Günther Sidl aus Niederösterreich, die Steirerin Elisabeth Grossmann und eben der Oberösterreich Hannes Heide.

Bei den Sitzungen der SPÖ-Bundesparteispitze am Montag wird das Burgenland durch Astrid Eisenkopf und Daniela Winkler vertreten. Beide sind in der SPÖ-Landespartei Stellvertreterinnen von Parteichef Hans Peter Doskozil, der sich aus den Bundesgremien komplett zurückgezogen hat.