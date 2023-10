EU-Wahl: Darabos könnte für SPÖ Burgenland kandidieren

Aktuell wolle man noch nichts sagen, es sei alles noch in Diskussion, die Liste für die Europa-Wahl werde am Montag im Bundesparteivorstand diskutiert, davor findet auch noch ein Landesparteivorstand statt, heißt es auf Nachfrage gegenüber dem ORF Burgenland. Wer aus dem Burgenland antrete sei auch abhängig vom jeweiligen Listenplatz. Die SPÖ-Liste wird im Reißverschlussprinzip mit Männern und Frauen erstellt.

Norbert Darabos ist aktuell Koordinator der Burg Schlaining. Darabos war Verteidigungsminister und auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Nun könnte er SPÖ-Kandidat bei der EU-Wahl im Juni werden.

Fixiert wird die EU-Kandidatenliste beim Bundesparteitag am 11. November in Graz. Bundesspitzenkandidat soll wie bereits bekannt Andreas Schieder werden. Vor dem Bundesparteivorstand findet am Montag noch ein Landesparteivorstand statt. In Wien wird die burgenländische SPÖ dann von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrätin Daniela Winkler vertreten.