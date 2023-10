Land will Therme Stegersbach kaufen

Die Übernahme ist für 1. Jänner 2024 geplant. Derzeit werden die für eine Kaufentscheidung relevanten Faktoren geprüft und der Wert des Unternehmens ermittelt. Hotelier Karl Reiter, dem die Therme seit 2008 gehört, will sich in Zukunft auf seine Hotels in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) konzentrieren und die Anlage deshalb verkaufen.

„In meiner Familie ist niemand, der zum jetzigen Zeitpunkt weiter machen könnte. Ich bin sehr froh und glücklich, dass wir das wieder sozusagen in den Schoss des Landes zurückgeben können“, sagte Reiter. Das Land werde vor der Übernahme alle notwendigen Investitionen prüfen, um Therme und Resort „zukunftsfit“ auszurichten, meinte Doskozil.

ORF/Mario Kanitsch

Betreiber: Mehrere Möglichkeiten

Der Landeshauptmann kann sich vorstellen, dass das Land als eigenständiger Betreiber fungiert oder mit einem Partner zusammenarbeitet. Die Suche nach dafür geeigneten Unternehmen läuft. „Alle Modelle der Zusammenarbeit sind möglich und werden geprüft – wobei im Lichte der positiven Erfahrungen an anderen Standorten das Land sicher eine tragende Rolle spielen wird“, betonte Doskozil. Mit der Übernahme sichere das Land nicht nur den Standort Stegersbach langfristig ab, sondern auch über 200 Arbeitsplätze in der Region.

Kein Kaufpreis genannt

Über den Kaufpreis wurde am Freitag nicht gesprochen. Fest stehe, dass die Therme eine enorme Wertschöpfung für die Region darstelle. Das zeige auch eine Studie von WIFO und Wirtschaftskammer, sagte Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker. „Auf die Wertschöpfung, die in einer Therme erzeugt wird, kommt in etwa das Drei- bis Fünffache an Wertschöpfung, die in der Region erzeugt wird“, so Rucker – mehr dazu in Studie zeigt Bedeutung von Thermen .

ORF/Mario Kanitsch

1998 als „Kumpf-Therme“ eröffnet

Die Therme wurde 1998 als „Kumpf-Therme“ eröffnet und 2003 neu gestaltet. 2008 folgten mit der Übernahme durch Reiter ein weiterer Umbau und eine Erweiterung der Hotel-Anlagen. Seit 2008 habe er mehr als 30 Millionen Euro in Stegersbach investiert, so Reiter. Derzeit verfügt das Resort „Allegria“ über 210 Zimmer und bietet Platz für 600 Gäste. Auch ein Golfplatz, ein Thermalbereich und mehrere Seminarräumlichkeiten gehören dazu.

ÖVP kritisiert geplanten Kauf

Die ÖVP kritisierte am Freitag die Vorgehensweise des Landes beim geplanten Kauf der Therme Stegersbach. Die Ankündigung des Kaufs erfolge „ohne jede Spur einer Einigung über die Kosten. Angesichts der eklatanten Rekordverschuldung des Landes ist die Vorgehensweise von SPÖ-Landeshauptmann Doskozil rund um den Kauf der Therme Stegersbach mehr als fragwürdig“, kritisierte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.