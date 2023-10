Studie: Thermen schaffen Wertschöpfung und Arbeitsplätze

Sowohl das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) als auch die St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) wirken sich erheblich positiv auf die Wirtschaft im Burgenland aus. Das WIFO zeigt auf, dass die Thermen in umliegenden Betrieben erhebliche Umsätze und Arbeitsplätze schaffen. „Das können zum Beispiel Lebensmittelproduzenten sein, die an die Therme liefern, oder auch Wäschereien, die die Handtücher für die Thermen waschen. Und dadurch, dass das in der Therme nachgefragt wird, profitiert die gesamte Region“, so Studienautorin Anna Burton vom WIFO.

So werden im Fall des Avita Resorts in Bad Tatzmannsdorf aus der eigenen Wertschöpfung von 7,4 Millionen Euro, durch Einbeziehung der indirekten Effekte, 29,8 Millionen Euro, also das Vierfache. Bei der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen entsteht aus 6,8 Millionen Euro eigener Wertschöpfung im Jahr eine österreichweite Gesamtwertschöpfung von 78 Millionen Euro – also das Elffache.

ORF

Studie: Thermenbetrieb schafft mehr Vollzeitstellen

Die St. Martins Therme und Lodge selbst sorgt für rund 250 Vollzeitarbeitsplätze. Doch laut WIFO entstehen durch die Aktivität der Therme insgesamt mehr als 1.200 Vollzeitstellen. „Vom Wirtschaftsforschungsinstitut bestätigt zu bekommen, dass wir so erfolgreich sind in unserer regionalen Wertschöpfung, hat uns wirklich selbst sehr, sehr überrascht und freut uns natürlich sehr“, so der Geschäftsführer der St. Martins Therme Klaus Hofmann.

Das Avita Resort beschäftigt rund 120 Menschen Vollzeit – durch indirekte Effekte sind es insgesamt 430. Ohne die Avita Therme hätte sich die Gemeinde Bad Tatzmannsdorf nicht so entwickelt, wie sie es getan hat, ebenso die Lebensqualität in der Region, so Avita-Geschäftsführer Peter Prisching.

Österreichweit hat das WIFO die Wirkung von 39 Thermen auf die Gesamtwirtschaft untersucht, die Studie wurde von der Wirtschaftskammer Österreich kofinanziert. Das Ergebnis zeigt, dass der Thermentourismus eine Wertschöpfung von rund 1,2 Milliarden Euro sowie rund 18.000 Arbeitsplätze schafft.