ÖVP entsendet Philipp Kohl in den Bundesrat

Parteichef Sagartz wird sich beim Landesparteitag am 13.Jänner 2024 in Eisenstadt der Wiederwahl stellen. „Ich stelle mich der Wiederwahl und werde weiterhin alles tun, um einen Richtungswechsel im Burgenland herbeizuführen“, so Sagartz bei einer Pressekonferenz Montagvormittag.

ORF

Darüber hinaus wurde am Montag der 42-jährige Mogersdorfer Philipp Kohl als Nachfolger von Bernhard Hirczy im Bundesrat vom Landesparteivorstand einstimmig gewählt. „Diese Entscheidung ist für mich eine persönliche Ehre, aber auch eine große Verpflichtung gegenüber den Menschen in unserem Bundesland, besonders auch meiner Heimatregion, dem Südburgenland“, so Kohl.

Neo-Bundesrat Kohl sieht drei Herausforderungen

Kohl möchte sich in seiner Arbeit auf drei Herausforderungen konzentrieren. „Erstens die Zerschlagung der bisherigen Taxi- und Busverbindungen. Zweitens: Während in anderen Regionen neue Arbeitsplätze entstehen, hinkt unsere Entwicklung im Wirtschaftsstandort ganz klar hinterher. Und die dritte Herausforderung: Mit der Einschränkung des Angebotes im Krankenhaus Güssing wird es in der gesundheitlichen Versorgung für uns auch nicht einfacher“, so Kohl. Die offizielle Wahl erfolgt in der kommenden Landtagssitzung am 19. Oktober.