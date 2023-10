„Es war eine coole Zeit“: Hirczy geht als Bundesrat

Hirczy war seit Februar 2020 Mitglied des Bundesrats und diente von Juli bis Dezember 2022 als Vize-Präsident. Sein Rückzug erfolgt aus privaten Gründen. „Ich habe mich inzwischen auch beruflich verändert. Ich bin Tischlermeister und in einer Berufschule tätig und werde dann auch im nächsten Jahr in ein Vollzeitstudium wechseln“, erklärte Hirczy.

Nachfolge wird am Montag bekannt gegeben

Neben seiner Rolle im Bundesrat hatte Hirczy auch andere politische Ämter inne, darunter Landtagsabgeordneter, ÖVP-Bezirks- und Stadtparteiobmann in Jennersdorf. Wer Hirczy nachfolgen wird, ist noch unklar. Er selbst äußerte den Wunsch nach einer regionalen Lösung. „Ich will ich den Beschlüssen des Landesparteivorstandes nicht vorwegnehmen. Aber ich denke, dass am Montag eine gute Entscheidung getroffen wird und wahrscheinlich jemand aus meinem Bezirk nachfolgen wird“, sagte Hirczy.

Bernhard Hirczy (ÖVP) im Bundesrat

Es gibt Spekulationen, dass der Jennersdorfer ÖVP-Bezirkschef Philipp Kohl Hirczys Nachfolger sein könnte, aber ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas hat dies nicht kommentiert und auf den Landesparteivorstand am Montag verwiesen, wo der Nachfolger oder die Nachfolgerin präsentiert wird.