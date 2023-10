„Lange Nacht“ mit 39 Standorten im Land

Insgesamt 39 Museen und Sammlungen öffnen heuer im Burgenland ihre Pforten für die ORF „Lange Nacht der Museen“. Von 18.00 Uhr abends bis 1.00 Uhr in der Früh können die unterschiedlichsten Einrichtungen – etwa vom jüdischen Museum in Eisenstadt, über das Haus der Geschichten in Mattersburg bis hin zum Auswanderer Museum in Güssing – besucht werden.

Kunst und Kultur neu erleben

In Eisenstadt gibt es zudem ein Shuttle-Bus-Service das die Besucherinnen und Besucher im 15 bis 20-Minutentakt zu den verschiedenen Destinationen bringt. Diese Veranstaltung ermögliche es den Menschen Kunst und Kultur auf ganz eigene, neue Weise zu erleben und Orte zu besuchen, die sie vielleicht sonst nicht besuchen würden. Für den ORF eine wundervolle Art und Weise, den gesetzlich verankerten Kulturauftrag zu erfüllen, sagte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

ORF Burgenland

Eröffnet wird die „Lange Nacht der Museen“ heuer in Stadt Schlaining auf der Friedensburg. Tickets können bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen sowie online unter langenacht.orf.at erworben werden.