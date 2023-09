„Lange Nacht der Museen“: Die Highlights

Insgesamt 39 Museen und Sammlungen laden am 7. Oktober von 18.00 bis 1.00 Uhr in der Früh zu nächtlichen, kulturellen Entdeckungsreisen im gesamten Burgenland. Die Eröffnung der burgenländischen „ORF-Langen Nacht der Museen“ findet in diesem Jahr erstmals auf der Friedensburg Schlaining statt. Unter den teilnehmenden Museen sind unter anderem das Schloss Esterhazy und die Martinkaserne in Eisenstadt.

Programmhighlights vorgestellt

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ), Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (SPÖ), ORF-Landesdirektor Werner Herics und Burgkoordinator der Burg Schlaining Norbert Darabos haben am Mittwoch das diesjährige Programm vorgestellt.

ORF Burgenland

Dass die Eröffnung heuer auf Burg Schlaining erfolge, sei erfreulich, so Burgkoordinator Norbert Darabos. „Die Jubiläumsausstellung zu 100 Jahre Burgenland kann im Rahmen dieser Veranstaltung besichtigt werden. Sie ist noch bis 11. November geöffnet“, so Darabos.

Kunst und Kultur erleben

„Die mittlerweile Lange Nacht der Museen ist aus dem herbstlichen Kulturkalender nicht mehr wegzudenken. Diese Veranstaltung ermöglicht es den Menschen, Kunst und Kultur auf ganz eigene, neue Weise zu erleben und Orte zu besuchen, die sie vielleicht sonst nicht besuchen würden. Für den ORF eine wundervolle Art und Weise den gesetzlich verankerten Kulturauftrag zu erfüllen“, sagte ORF Burgenland Landesdirektor Werner Herics.

Meisten Veranstaltungen in Eisenstadt

Die meisten Veranstaltungen finden naturgemäß in der Landeshauptstadt Eisenstadt statt. 15 Museen und Kulturhotspots in Eisenstadt nehmen teil. „Dabei geht es vom Jüdischen Museum und dem Schloss Esterhazy über die Rathaus-Galerie bis hin zum Pulverturm nicht nur quer durch die Landeshauptstadt, sondern auch durch den Eisenstädter Schlosspark, der Teil eines organisierten, nächtlichen Stadtrundganges ist“, so Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner.

Museen in den Fokus rücken

„Das Ziel ist, die Museen und Geschichte des Burgenlandes in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Damit sollen auch die Burgenländerinnen und Burgenländer verstärkt auf die Vielfältigkeit der heimischen Museumslandschaft aufmerksam gemacht und Einblicke in das Angebot der Kunst- und Kulturszene des Landes gegeben werden“, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf. Die Tickets können bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen oder unter langenacht.orf.at erworben werden.