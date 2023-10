Wechsel an Landesspitze der Grünen

Die Ankündigung von Regina Petrik im ORF-Sommergespräch im August nicht mehr als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl zu kandidieren, kam für viele doch überraschend. „Ich werde nicht mehr kandidieren, weil ich mein weiteres berufliches Leben anders gestalten möchte und weil ich es ganz gut finde, wenn es auch da wieder mal einen Generationswechsel gibt“, so Petrik – mehr dazu in Grünen-Chefin Petrik vor Rückzug.

Haider-Wallner als Nachfolgerin wohl fix

Petrik war seit dem Jahr 2012 Landessprecherin der Grünen. Damit sind die Grünen auf der Suche nach einer neuen Landessprecherin, die mit der 44-jährigen Eisenstädter Gemeinderätin Anja Haider-Wallner noch im August gefunden wurde – mehr dazu in Grüne: Haider-Wallner will Petrik nachfolgen. „Ich werde bei der Landesversammlung der Grünen im Oktober als Landessprecherin kandidieren“, sagte Haider-Wallner im ORF-Burgenland-Interview.

Juranich soll auf Salzer folgen

Auch der Stellvertreterposten wird in der Landespartei neu besetzt. Kandidat ist der 32-jährige Philip Juranich aus Frankenau-Unterpullendorf. Er sitzt in der Gemeinde für die Liste „Mit“ im Gemeinderat. Die bisherige Stellvertreterin Irmi Salzer tritt nicht mehr an. Am Samstagvormittag wird die Generalsekretärin der Grünen Olga Voglauer die Landesversammlung eröffnen. Danach wird die noch amtierende Klubobfrau und Landessprecherin Regina Petrik die Aktivitäten des Landtagsklubs zusammenfassen. Im Anschluss wird gewählt.