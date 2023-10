Kultur

Auftakt für „Generation next“

Die Musikszene im Burgenland ist lebendig. Nun kommt das Land dem Wunsch nach mehr Auftrittsmöglichkeiten nach und fördert die Festival-Reihe „Generation next“. An drei Konzertabenden treten insgesamt 14 Bands auf. Auftakt war am Wochenende in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf).