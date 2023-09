„Generation next“: Bühne für junge Bands

Um zu erfahren, was die Kulturszene des Burgenlands benötigt, führte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Frühjahr 2022 Gespräche mit Kulturschaffenden geführt. Ein Ergebnis daraus: Junge Bands brauchen Auftrittsmöglichkeiten. Das werde nun umgesetzt, so Doskozil. Er sei der Meinung, dass die Politik die besten Rahmenbedingungen schaffen, sich aber nicht inhaltlich einmischen solle. Man wolle Möglichkeiten bieten, die junge Kulturszene im Burgenland auch kennenzulernen.

Drei Festivals für junge, heimische Bands

Das Kulturreferat des Landes fördert drei Festivals, die unter dem Namen „Generation Next“ zusammengefasst sind. Im Norden, im Süden und im Mittelburgenland werden heimische Bands auftreten – unter anderen spielen Max Schabl, Crowdfleckerl, The Blamphins oder Dune Dingos bei freiem Eintritt. Es sollten natürlich burgenländische, junge Künstler sein, erklärte Doskozil. Man solle die heranwachsende Kulturszene im Burgenland kennenlernen. „Sie wollen gehört werden, wir wollen sie hören und das ist in Wirklichkeit der Hintergrund“, sagte Doskozil.

Die Festivalreihe „Generation Next“ beginnt am 30. September im Alten Kino Pröstl in Mannersdorf an der Rabnitz und wird im Oktober im Offenen Haus Oberwart und in der Bauermühle Mattersburg weitergeführt.