Coffee with Cops wird fortgesetzt

Zum Auftakt im Juli waren die Bahnhöfe die Orte, an denen Bevölkerung und Polizei zum Kaffee zusammengekommen sind – mehr dazu in Tratschen mit Polizisten. Unter dem Motto „Beim Reden kommen die Leute zusammen“, werden die Polizistinnen und Polizisten etwa bei Gemeindeämtern, auch wieder Bahnhöfen, Wochenmärkten und Nahversorgern – grundsätzlich an Orten, wo die Bevölkerung zusammenkommt, anwesend sein, um sich bei einer Tasse Kaffee auf Augenhöhe auszutauschen und über Anliegen, Probleme oder auch einfach nur Alltägliches zu sprechen.

Nach der Aktion auf den Bahnhöfen im Juli war laut Polizei eine der häufigsten Fragen, wann es die nächste Möglichkeit gebe, sich über Themen wie Cybercrime, regionale Problemstellung oder aber auch den Polizeiberuf insgesamt zu informieren.

Die Termine im Burgenland

Ziel der Aktion GEMEINSAM.SICHER ist es seitens der Polizei zu informieren, aber auch eventuelle Vorurteile gegenüber der Polizei abzubauen. Die Gespräche finden in allen Bezirken statt. So soll eine Vertrauensbasis mit den regionalen Dienstellen geschaffen werden.