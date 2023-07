Chronik

Tratschen mit Polizisten

Die Polizei möchte mit der Bevölkerung stärker ins Gespräch kommen, von Problemen erfahren und Anregungen hören. Dazu hat die Polizei jetzt gemeinsam mit den ÖBB österreichweit die Kampagne „Coffee with cops“ ins Leben gerufen, die am Bahnhof in Eisenstadt vorgestellt wurde.