Lebensmittelrettung: Burgenland auf Platz 4

Jedes Jahr werden über ein Drittel aller Lebensmittel weltweit weggeworfen. Das dänische Unternehmen „Too Good To Go“ bietet mit der gleichnamigen App eine Lösung am Ende der Wertschöpfungskette. Dabei wird es Betrieben ermöglicht, Lebensmittelüberschüsse eine zweite Chance zu geben und am Ende des Tages Lebensmittel in Überraschungssackerl günstiger zu verkaufen – mehr dazu in „Too Good To Go“: 150 Betriebe dabei.

ORF/Ossi Denkmayr

Burgenland verbesserte sich um zwei Plätze

Auf Basis dieser verkauften Sackerl hat das Unternehmen analysiert, welches Bundesland die meisten Lebensmittelretter hat. Das Burgenland liegt dabei hinter Wien, Niederösterreich und der Steiermark auf Platz vier mit 152.000 Sackerl und mittlerweile 250 Partnern.

Too Good To Go

Im Vergleich zum Vorjahr haben mehr Burgenländerinnen und Burgenländer das Angebot von „Too Good to Go“ genutzt. Im Vorjahr lag das Burgenland noch auf dem sechsten Platz.