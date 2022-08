Chronik

„Too Good To Go“: 150 Betriebe dabei

Schätzungsweise eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel landen in Österreich jährlich im Müll, was teuer und umweltschädlich ist. Mit der Handy-App „Too Good To Go“ können Betriebe überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis verkaufen und damit Lebensmittel retten. Im Burgenland machen 150 Betriebe mit.