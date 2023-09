VfGH behandelt Landesbeschwerde zu ORF

Die Beschwerde des Landes beanstandet die Zusammensetzung des Stiftungsrates und des Publikumsrates im ORF. Im Stiftungsrat, dem Aufsichtsgremium des ORF, hat aktuell die ÖVP als Kanzlerpartei die absolute Mehrheit. Die Bundes- und Landesregierungen hätten großen Einfluss bei der Bestellung der Mitglieder, das stehe im Widerspruch zur gebotenen Unabhängigkeit, so der Vorwurf der Beschwerde.

Doskozil hofft auf „neues und objektives ORF-Gesetz“

Für ihn wäre die ideale Variante, wenn diese Systematik über den Stiftungsrat und Publikumsrat gesetzlich beseitigt würde und man zumindest einmal darüber diskutiere, wie man den ORF auch in der Besetzung der Positionen unabhängig gestalten könne, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) über seine Erwartungen an die Beschwerde. Ziel sei es, ein entsprechendes, neues und objektives ORF-Gesetz zu bekommen.

Doskozil selbst bot sich dem VfGH vor einigen Tagen via Zeitungsinterview als Zeuge an – mehr dazu in Doskozil für Aussage zu ORF-Postenbesetzungen bereit. Doch der Landeshauptmann wird nicht aussagen oder geladen sein. Bei der mündlichen Verhandlung gehe es natürlich sehr intensiv um rechtliche Detailfragen, das sei auch legitim und richtig, so Doskozil dazu. Er habe sich dem VfGH als Zeuge angeboten, um auch dem VfGH zu erläutern, wie diese Gesetze in der Praxis angewandt werden. „Vielleicht weiß er das auch schon, wie das passiert“, meinte der Landeshauptmann.

Doskozil: Politik muss komplett heraus

Die Spekulationen, die vor allem in Zeitungen geäußert wurden, dass die Beschwerde damit zu tun habe, dass Doskozil mit seinem Wunschkandidaten als ORF-Landesdirektor nicht durchgekommen sei, bestritt Doskozil im ORF-Burgenland-Interview: „Das ist überhaupt nicht so.“ Er habe schon lange miterlebt, wie das funktioniere, und sei der Meinung, dass die Politik komplett aus dieser Ebene der Einflussnahme herausmüsse. „Und das ist ja tatsächlich eine Einflussnahme, das hat man gesehen auch durch die Kurz-Protokolle, und daher sind wir diesen Weg gegangen“, sagte Doskozil.

Die VfGH-Verhandlung am Dienstag ist öffentlich. Eine Entscheidung wird es allerdings noch nicht geben: Das werde noch mehrere Wochen dauern, so VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter in einem ORF-Interview im August.