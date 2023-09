Land bessert bei Busverbindungen nach

Ab Montag, gibt es neue, zusätzliche Verbindungen von Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen nach Wien. In der Früh fährt um 5.40 Uhr ein Zubringerbus von Bad Tatzmannsdorf über Oberschützen nach Pinkafeld – zugeschnitten auf die zuletzt auf dem ehemaligen „G1“ verwendeten direkten Zeiten, wo man direkt (Tür zu Tür) in einen großen Bus umsteigt, der die Fahrgäste zügig weiter nach Wien bringt. Ankunftszeit in Wien am Karlsplatz ist um 07:31 Uhr.

Neuer Fahrplan seit knapp drei Wochen gültig

Seit 4. September gibt es im Burgenland einen neuen Busfahrplan mit zusätzlichen Verbindungen – mehr dazu in Neue Busfahrpläne als „neues Zeitalter“. Man habe immer gesagt, dass man dort, wo man Optimierungspotential sehe, rasch und flexibel nachbessere. Das engmaschige Öffi-Netz werde somit noch dichter, betonte Dorner. Mit Mariasdorf und Bernstein sei man übereigekommen, dass man aktuell mit dem BAST das Auslangen finde. „Wenn auch hier ein höherer Bedarf erkannt wird, kann man eine mögliche Ausweitung ins Auge fassen“, so der Landesrat.

Neue Verbindungen in der Übersicht:

Nach Wien:

Montag bis Freitag, wenn Werktag:

1 Frühkurs nach Pinkafeld um 05:40 Uhr ab Bad Tatzmannsdorf, 05:50 Uhr Oberschützen mit Umstieg in Pinkafeld Marktplatz – Ankunft Wien Karlsplatz: 07:31 Uhr



1 Nachmittagskurs nach Pinkafeld um 16:10 Uhr ab Bad Tatzmannsdorf, 16:20 Uhr Oberschützen mit Umstieg in Pinkafeld Marktplatz – Ankunft Wien Karlsplatz: 18:01 Uhr



1 Abendkurs nach Pinkafeld um 18:10 Uhr ab Bad Tatzmannsdorf, 18:20 Uhr Oberschützen mit Umstieg in Pinkafeld Marktplatz – Ankunft Wien Karlsplatz: 20:01 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertag:

1 Nachmittagskurs nach Pinkafeld um 16:10 Uhr ab Bad Tatzmannsdorf, 16:20 Uhr Oberschützen mit Umstieg in Pinkafeld Marktplatz – Ankunft Wien Karlsplatz: 18:01 Uhr

1 Abendkurs nach Pinkafeld um 18:10 Uhr ab Bad Tatzmannsdorf, 18:20 Uhr Oberschützen mit Umstieg in Pinkafeld Marktplatz – Ankunft Wien Karlsplatz: 20:01 Uhr

Von WIEN:

Montag bis Freitag, wenn Werktag:

Ein Frühkurs um 07:25 Uhr ab Wien Karlsplatz über Pinkafeld (08:55 Uhr) nach Oberschützen (09:05 Uhr) und Bad Tatzmannsdorf (09:15 Uhr)

Ein Mittagskurs um 11:25 Uhr ab Wien Karlsplatz über Pinkafeld (12:55 Uhr) nach Oberschützen (13:05 Uhr) und Bad Tatzmannsdorf (13:15 Uhr)

Ein Abendkurs um 17:25 Uhr ab Wien Karlsplatz über Pinkafeld (18:55 Uhr) nach Oberschützen (19:05 Uhr) und Bad Tatzmannsdorf (19:15 Uhr)

Samstag, Sonn- und Feiertag: