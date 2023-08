Neue Busfahrpläne als „neues Zeitalter“

Vekehrsachsen, Knotenpunkte und Querverbindungen: Die neuen Busfahrpläne läuten aus Sicht des Landes ein „neues Zeitalter“ im öffentlichen Verkehr ein. Die Busverbindungen werden laut Landesverkehrskoordinator Peter Zinggl nicht nur ausgebaut, sondern von einem Bedarfs- auf einen Taktverkehr umgestellt. „Das hat zwei wichtige Elemente: Das erste Element sind die Taktknoten, wo zu einem gewissen Zeitpunkt aus mehreren Richtungen die Verkehre zusammengeführt werden. Und aus dem heraus ergibt sich der zweite Aspekt: Taktverkehr heißt, dass man einen regelmäßigen Fahrplan hat“, so Zinggl.

Das gelte nicht nur zu Hauptverkehrszeiten, sondern den ganzen Tag über bzw. je nach Linie bis in die Nacht hinein. Genau das sei ein Paradigmenwechsel. „Wir haben uns intensiv mit der Planung beschäftigt und haben ein sogenanntes Achsensystem eingeführt. Wir haben eine neue Linie geschaffen, die das Südburgenland mit dem Nordburgenland verbindet, mit einem wesentlichen Punkt der Etablierung von Knotenpunkten“, sagt dazu Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

40 Verbindungen von Oberwart nach Wien

Die wichtigste Achse reicht so von Jennersdorf bis Eisenstadt. Dank des neuen Fahrplanes, bei dem man mit privaten Busbetreibern zusammenarbeiten werde, sollen die Menschen laut Landesverkehrskoordinator Zinggl auch ohne Auto mobil sein können. Ergänzt wird das Angebot durch die Anrufsammeltaxis, die künftig vom Land betrieben werden sollen.

Der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland, Wolfgang Werderits, kündigte zudem an, dass auch die Linie G1 nach Wien deutlich erweitert werde. „Man kommt in Zukunft 40 Mal von Oberwart nach Wien. Wir fahren mit dem ersten Bus von Oberwart um 3:45 weg, der letzte Bus fährt um 22:15 weg“, so Werderits. Alle Fahrpläne sind bereits auf der Homepage der Verkehrsbetriebe einsehbar.