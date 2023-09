Studien: Burgenland verfehlt Klimaziele

Es stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass man einerseits Vorreiter bei den Erneuerbaren ist, und auf der anderen Seite aber die EU-Klimaziele verfehlt. Die Antwort dazu liefert eine Analyse der Österreichischen Energieagentur. Demnach fehlen konkrete und adäquate Ziele beim Einsparen von Energie und bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen.

Ziele und Maßnahmen setzen und erreichen

Zu diesem Schluss kommt Michael Rohrer, Energieexperte der Österreichischen Energieagentur. „Ich denke, beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, der jetzt bis 2030 geplant ist, übernimmt das Burgenland schon eine Vorreiterrolle. Da ist man schon sehr knapp dann an dem, was möglich ist. Über 2030 hinaus sind aber weitere Ausbaumaßnahmen sinnvoll und möglich. Bei den Treibhausgasemissionen gehe es aber schon auch darum, dass man sich konkrete Ziele setzt und entsprechende Maßnahmen hinterlegt, um diese dann auch zu erreichen“, so Rohrer.

ORF

Energieverbrauch hat sich deutlich erhöht

Da gehe es zum Beispiel in Richtung von Bereichen wie Elektromobilität oder dem Tausch von Öl-Kesseln, so Rohrer. Nach Berechnungen des Dachverbandes Erneuerbare Energie und eben der Energieagentur hat sich der Energieverbrauch im Burgenland in den vergangenen fast zwanzig Jahren deutlich erhöht.

Der Energieverbrauch hatte zuletzt zehn Terrawattstunden betragen – die Energieerzeugung durch Windstrom zweieinhalb Terrawattsunden. Dazu kommt natürlich noch die Produktion von Sonnenstrom durch Photovoltaik. Fazit: Das Burgenland ist zwar sehr gut beim Ausbau der Produktion von Erneuerbarer Energie, muss aber die Emmissionen deutlich reduzieren, um die aktuellen EU-Klimaziele zu erreichen.