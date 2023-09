Nach Rollatordemo: Supermarkt bleibt

Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung Betreubares Wohnen hatten gegen die geplante Schließung der Supermarktfiliale protestiert und dabei Unterstützung von Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) und OSG-Vorstand Alfred Kollar erhalten – mehr dazu in Rollatordemo gegen Supermarkt-Aus.

„Markt bleibt bis auf Weiteres geöffnet“

Am Donnerstag teilte die Rewe-Gruppe in einem Schreiben mit, dass der Standort in der Steinamangerer Straße erhalten bleibt. „Wir nehmen die Bedürfnisse der Bevölkerung sehr ernst. Nach umfassender hausinterner Prüfung über die letzten Monate, vielen intensiven Gesprächen und in Abstimmung mit der Gemeinde kann der Markt bis auf Weiteres geöffnet bleiben werden und seine Aufgabe als Nahversorger für die umliegenden Bewohner wahrnehmen", so Billa-Vertriebsdirektor Peter Gschiel.

Billa

Rosner appelliert an Bevölkerung

Bürgermeister Rosner zeigte sich Donnerstagnachmittag erfreut über die nun gefundene Lösung. „Ich habe durchaus Verständnis für die Situation der Unternehmen, die vor allem auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagieren müssen. Jeder Betrieb muss wirtschaftlich funktionieren, das ist nachvollziehbar“, so Rosner. Er appellierte an die Oberwarter Bevölkerung, die Möglichkeit im Zentrum der Stadt einzukaufen, zu nutzen.