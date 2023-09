Rollator-Demo gegen Supermarkt-Aus

Rund ein Dutzend Pensionistinnen und Pensionisten haben sich am Dienstag mit ihrem Rollator vom Betreubaren Wohnen in Oberwart zur nahegelegenen Billa-Filiale in der Steinamangererstraße auf den Weg gemacht. Hans Robeischl führte die Demo mit seinem Rollator an und forderte: „Uns geht es darum, dass wir eigenständig leben können. Dieses Recht darf uns niemand verwehren. Zu den anderen Lebensmittelgeschäften bekommen wir einfach nicht mehr hin“, so Robeischl.

Senioren fordern eigenständiges Leben

Dass die Billa-Filiale unverzichtbar ist für die alten und gebrechlichen Menschen, betonte auch Alfred Kollar von der OSG. Zum Konzept des Betreubaren Wohnens gehört auch ein Nahversorger. „Wie wir dieses Projekt vor mehr als zehn Jahren gestartet haben, haben wir immer darauf hingewiesen, dass es in unmittelbarer Nähe eine Nahversorgung gibt. Und jetzt ist es für uns ganz wesentlich und für die Bewohner ganz wesentlich, dass dieser Nahversorgung auch aufrecht bleibt“, so Kollar.

ORF

Gemeinde in Gesprächen mit Rewe

Unterstützt werden die Demonstrierenden auch von Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). Er setzt sich seit bekannt ist, dass Rewe die Filiale schließen will, für deren Erhalt ein. „Es sieht so aus, dass wir vor einigen Wochen auf meinen Wunsch einen Termin mit Rewe hatten. Und ich muss sagen, das war von Anfang an sehr konstruktiv. Rewe hat vor Ort die Situation vielleicht nicht so gekannt, wie sie sich jetzt darstellt, und jetzt gibt es diesen Termin am Donnerstag und ich habe zumindest positive Signale von Rewe vernommen“, so der Bürgermeister.

Sollte es am Donnerstag zu keiner Einigung mit Rewe kommen, denkt die Stadt auch darüber nach mit anderen Lebensmittelketten in Verhandlung zu treten.