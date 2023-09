Schulstart am Montag ohne Lehrermangel

In einigen Bundesländern gibt es einen Mangel an Lehrerinnen und Leher. Im Burgenland gibt es solche Probleme laut Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) im neuen Schuljahr nicht. „Wir haben alle Vorbereitungen sehr gut erledigen können. Am Montag können wir gut in die Schule starten. Es fehlen bei uns keine Pädagoginnen und Pädagogen. Wir konnten alle Klassen besetzen – und das ist eine freudige und gute Nachricht“, so Winkler im „Burgenland heute“-Studiogespräch mit Hannes Auer.

Abwerben von Lehrkräften ohne Erfolg

Zuletzt gab es unter anderem in Vorarlberg zu wenig Lehrkräfte. Mit einer Plakataktion in anderen Bundesländern wollte man Lehrerinnen und Lehrer abwerben, auch mit finanziellen Anreizen – mehr dazu in Vorarlberg sucht Lehrer im Burgenland. Die Aktion sorgte durchaus für Aufregung. Funktioniert habe sie aber nicht, so Winkler.

„Es ist kein einziger Lehrer wegen dieser Plakataktion nach Vorarlberg abgewandert. Wir konnten alle Pädagoginnen und Pädagogen bei uns behalten. Ich persönlich finde die Aktion auch wenig sinnvoll, denn dafür braucht es eine österreichweite Lösung. Es kann nicht sein, dass wir einander in den Bundesländern das Lehrpersonal abwerben“, sagte Winkler.

Sieben Quereinsteiger im Burgenland

Ein Lösungsansatz, den das Bildungsministerium zuletzt verstärkt, verfolgt hat, ist, Quereinsteiger in die Schulen zu holen. Im Burgenland gebe es derzeit sieben Personen, die als Quereinsteiger im neuen Schuljahr unterrichten, so Winkler. „Das sind sehr qualifizierte Personen, die natürlich auch ein Studium abgeschlossen haben müssen. Das läuft dann durch eine Kommission, die die Quereinsteiger auch bewertet. Danach geht es dann weiter mit einer pädagogischen Ausbildung, die an der Pädagogischen Hochschule Burgenland absolviert wird“, sagte Winkler.