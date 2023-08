Vorarlberg sucht Lehrer im Burgenland

Mit Plakaten wirbt Vorarlberg im Burgenland um Pädagoginnen und Pädagogen. Wer sich entscheidet, im Ländle zu unterrichten, bekommt eine Prämie in Höhe von 6.500 Euro, muss sich dafür aber für mindestens zwei Jahre an einer Pflichtschule in Vorarlberg verpflichten – mehr dazu in Suche nach Lehrkräften in anderen Bundesländern

ORF/Andreas Berger

„Für die aktuell laufende Plakataktion wurde bewusst das Burgenland ausgewählt, weil es das einzige Bundesland ist, wo bereits alle Lehrerstellen für das kommende Schuljahr besetzt sind und somit nicht alle BewerberInnen eine Anstellung erhalten. Es handelt sich also um keine Abwerbeaktion. Dies wurde auch mit den Bildungsverantwortlichen aus den anderen Bundesländern kommuniziert“, sagte dazu der Vorarlberger Bildungsdirektor Heiko Richter.

Bildungsdirektion Burgenland überrascht

Der burgenländische Bildungsdirektor Heinz Joseph Zitz sieht die Sache etwas anders: „Grundsätzlich kann man sagen, ohne es vorher abzustimmen, Plakate im Burgenland aufzustellen, ist jetzt nicht unbedingt der freundschaftlichste Akt.“ Er habe davon auch erst aus den Medien erfahren, so Zitz. Und es sei ja nicht so, dass man im Burgenland übermäßig viele Lehrerinnen und Lehrer habe. „Wir können alle Stellen abdecken, aber es ist nicht so, dass wir in andere Bundesländer Kolleginnen und Kollegen abgeben können“, so Zitz. Trotzdem nimmt es Zitz gelassen, denn er glaubt, dass angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Vorarlberg, das Angebot nicht gut ziehen werde.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Ländle im Lehrpersonal-Pool anderer Bundesländer fischt. Schon in den 1970er Jahren versuchte man mit wurde mit einer Prämie Lehrerinnen und Lehrer nach Vorarlberg zu locken.