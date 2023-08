Wirtschaft

Inform: Mehr Aussteller und Comeback des Vergnügungsparks

Kommenden Mittwoch, am 30. Oktober öffnet die Inform in Oberwart wieder ihre Tore. Die Veranstalter kündigten im Vorfeld das Comeback für den Vergnügungspark und das Festzelt an. Im Vergleich zum Vorjahr soll es auch mehr Ausstellerinnen und Aussteller geben.