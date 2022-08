Wirtschaft

Inform mit 220 Ausstellerinnen und Aussteller

Die Inform 2022 ist am Mittwoch in Oberwart eröffnet worden – heuer wieder ganz ohne CoV-Kontrollen. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten will man mit rund 220 Austellerinnen und Aussteller einen bunten Branchenmix anbieten.