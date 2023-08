Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw

Passiert ist der Unfall auf der B50 bei Antau. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad starb der 57-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle, heißt es von der Landessicherheitszentrale (LSZ).

Biker beim Abbiegen übersehen

Der 43-jährige Autofahrer dürfte den Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion. Der Pkw-Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Landstraße war für etwa eine Stunde für Bergungsarbeiten gesperrt.

Erst am Wochenende sind im burgenländischen Straßenverkehr zwei Personen ums Leben gekommen, bei einer Kollision zweier Pkws Samstagnachmittag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) bei Sigleß. Vier weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser transportiert – mehr dazu in Zwei Tote und vier Schwerverletzte bei Pkw-Kollision.