„ABZ-Take-Care“: Einstieg in Pflegeberuf

Seit erstem Jänner gibt es das Projekt bereits, bis dato haben es 80 Personen in Anspruch genommen. Das AMS hat sie an den Verein ABZ vermittelt, einer Beratungs- und Betreuungseinrichtung für Jobsuchende, speziell für Frauen. Beim ABZ mit Sitz in Oberwart erhalten Interessierte einen Überblick, welche Aus- oder Weiterbildungsmöglichkeiten es im breiten Feld der Pflege- und Gesundheits- sowie Sozialbetreuungsberufe gibt.

Den Interessierten werden dazu Workshops und Einzelberatungen sowie Einblicke in die jeweiligen Berufe angeboten, um letztlich Orientierung und Klarheit zu bekommen. Von den 80 Personen, die das Angebot in Anspruch genommen haben, haben sich laut AMS dann auch etliche etwa gezielt für eine Ausbildung bei der Krankenpflegeschule in Oberwart angemeldet.

Durch die Einführung des Pflegestipendiums im Burgenland, bei dem man während der Ausbildung 1.400 EURO netto im Monat bekommt, sei das Interesse für Pflege- und Gesundheitsberufe bereits gestiegen, heißt es vom AMS. Das Projekt „ABZ-Take-Care“ hilft, dass die Interessierten dann auch das richtige Berufsfeld finden.