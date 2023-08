Teurer Schulstart: 400 Euro pro Kind

Der bevorstehende Schulstart stellt für viele Familien eine finanzielle Belastung dar. In den ersten Schulmonaten liegen die Kosten für Schulartikel bei rund 400 Euro pro Kind. Die AK rät deshalb zum direkten Preisvergleich. Denn nicht nur zwischen den Marken, sondern auch beim selben Produkt gibt es teils deutliche Preisunterschiede zwischen dem Groß- und Fachhandel, hat die AK erhoben.

Der Fachhandel punktet gegenüber Diskontern in Sachen Service und Beratung, so die AK. Aber: Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Schulartikel bei den Handelsketten heuer um fast 10 Prozent teurer geworden. Und die Arbeiterkammer lädt Eltern ein, an einer österreichweiten Schulkostenstudie teilzunehmen, um die finanziellen Belastungen der Familien während eines Schuljahres erheben zu können.