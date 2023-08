Cobra-Einsatz: Schreckschusspistole sichergestellt

Dem Mann werden gefährliche Drohung, versuchte schwere Nötigung und Vergehen nach dem Waffengesetz vorgeworfensagte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, am Montag auf APA-Anfrage. „Der Verdächtige soll die Tochter seiner Nachbarin verbal bedroht und zu nötigen versucht haben“, teilte Bauer mit.

Mann löste Großeinsatz aus

Zwischen den Drohungen habe die Frau schussähnliche Geräusche wahrgenommen. Ob tatsächlich gefeuert wurde, war laut der Sprecherin am Montag noch Gegenstand von Ermittlungen. Auslöser soll ein Nachbarschaftsstreit gewesen sein. Beamte der Sondereinheit Cobra waren am Freitag in Trausdorf im Einsatz gestanden, der 56-Jährige wurde in seinem Wohnhaus festgenommen – mehr dazu in Festnahme nach Cobra-Großeinsatz in Trausdorf.