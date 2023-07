Nach Großfahndung: Ladendieb in U-Haft

Drohnen, Polizeihubschrauber und ein Einsatz des Sonderkommandos „Cobra“, das nur zufällig vor Ort war: Der georgische Staatsbürger, der eine Flasche in einem Supermarkt in Großpetersdorf gestohlen haben soll und anschließend flüchtete, hatte am Samstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst – mehr dazu in Großfahndung nach Ladendieb. Natürlich sei dieser Einsatz für „nur“ einen Diebstahl gewaltig, hieß es am Montag von der Polizei. Aber man habe ja zum Zeitpunkt der Fahndung noch nicht gewusst, mit welchem Täter man es zu tun habe. Dazu, wie viel der Einsatz gekostet hat, könne man keine Angaben machen, hieß es.

Weitere Diebstähle sollen auf Konto des 21-Jährigen gehen

Fest steht: Der 21-jährige Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Da in seinem Auto Spirituosen gefunden wurden, werden ihm zwei weitere Diebstähle zur Last gelegt – einer davon in Wien, wo das Verfahren bereits anhängig ist. Einen weiteren soll er wohl in der „Umgebung von Oberwart“ begangen haben. Das gab er laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt selbst bei einer ersten Einvernahme an. Dem Mann werden nun gewerbsmäßiger Diebstahl und versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt.