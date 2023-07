Chronik

Nach Fahndung: Mutmaßlicher Dieb gefasst

Rund um Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) lief Freitagabend eine Fahndung nach einem mutmaßlichen Dieb. Er soll laut Polizei kurz nach 16.00 Uhr in Großpetersdorf zugeschlagen haben. Er wurde am Abend letztendlich in Wiesfleck gefasst.