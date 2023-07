Wieder drei Brände in Wulkaprodersdorf

Damit hat es in den vergangenen neun Tagen in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt – Umgebung) bereits zehnmal gebrannt. Schon am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass die Polizei wegen der Serie von Brandstiftung ausgeht – mehr dazu in Sieben Brände in einer Woche: Polizei sucht Brandstifter.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF/Raphaela Pint ORF/Raphaela Pint ORF/Raphaela Pint ORF

Vier Feuerwehren im Einsatz

Samstagnacht wurde die Feuerwehr laut Einsatzleiter Sascha Baumgartner um 20.57 Uhr alarmiert. Es stellte sich schnell heraus, dass es insgesamt drei Brandherde gab, daher waren neben der Feuerwehr Wulkaprodersdorf auch die Feuerwehren Siegendorf, Klingenbach und Rust im Einsatz. Die Feuerwehr Rust war am Sportplatz stationiert und flog das ganze Gebiet mit einer Drohne samt Wärmebildkamera ab.

Der Holzstoß-Brand und das Feuer an der Wulka konnten relativ rasch gelöscht werden. Beim Strohdristenbrand seien immer wieder Flammen aufgekommen, so Baumgartner: „Wir haben jetzt wieder einen Teleskoplader hier, mit dem diese Ballen auseinandergerissen werden. Und die Feuerwehr löscht jetzt sukzessive die Ballen, einen nach dem anderen, ab.“ Die Polizei ermittle, so der feuerwehr-Einsatzleiter.