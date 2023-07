Chronik

Sieben Brände in einer Woche: Polizei sucht Brandstifter

In einer ehemaligen Tischlerei in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Donnerstag im Bereich des Dachstuhls ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, denn seit Freitag gab es in Wulkaprodersdorf sieben Brände.